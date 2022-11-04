Хакеры "Берегини" заявили, что у них есть пикантный компромат на Зеленского

В распоряжении хакерской группы "Берегини" есть любопытная информация на представителей военного и политического руководства Украины, в том числе и на президента Владимира Зеленского. Об этом рассказали представители группы в интервью "МК".

По словам девушек, часть данных, например, на министра обороны Алексея Резникова, они уже начинают публиковать. Но "вишенкой на торте" будет Зеленский.

И правда про него очень не понравится его супруге Елене, добавили девушки.

Они объяснили, что получают компромат на политиков и военных часто в готовом виде от тех, кто хочет занять их кресло.

Ранее хакер "Джокер ДНР" взломал страницу главкома ВСУ Валерия Залужного в соцсети и поставил на аватарку фото Владимира Путина верхом на медведе.