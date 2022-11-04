В распоряжении хакерской группы "Берегини" есть любопытная информация на представителей военного и политического руководства Украины, в том числе и на президента Владимира Зеленского. Об этом рассказали представители группы в интервью "МК".
По словам девушек, часть данных, например, на министра обороны Алексея Резникова, они уже начинают публиковать. Но "вишенкой на торте" будет Зеленский.
И правда про него очень не понравится его супруге Елене, добавили девушки.
Они объяснили, что получают компромат на политиков и военных часто в готовом виде от тех, кто хочет занять их кресло.
Ранее хакер "Джокер ДНР" взломал страницу главкома ВСУ Валерия Залужного в соцсети и поставил на аватарку фото Владимира Путина верхом на медведе.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".