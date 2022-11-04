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TAC: офицер Пентагона назвал Россию непобедимой для США и НАТО

Мир

В Вашингтоне явно сделали ставку на создание международной коалиции против России, и совершенно напрасно. Недооценивать Москву просто опасно, считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

TAC: офицер Пентагона назвал Россию непобедимой для США и НАТО

В своём материале для The American Conservative (TAC) Макгрегор напомнил, что в своё время Наполеон уже собирал самую большую "коалицию желающих покорить Россию" в истории. Армию в 400 тысяч человек составляли французы, итальянцы, голландцы, немцы и поляки.

К зиме морозы, сражения, истощение, болезни и слабое тыловое обеспечение убили половину армии Наполеона. Немцы в итоге ушли на сторону русских, а остальные (исключая поляков) дезертировали или умерли во время отступления. Очень похоже, что история норовит повториться.

Похоже, сегодня Белый дом во главе с Байденом вознамерился использовать многонациональные силы против России. При этом НАТО не в состоянии принять единое решение о военном вмешательстве на стороне Украины. Разговоры о "коалиции желающих” начались после намёков генерала Дэвида Петреуса. Есть вероятность, что коалиция будет состоять из поляков и американцев с румынами.

Весь вопрос — в конечных целях данной затеи, а они крайне туманны. Что должно получиться в итоге? Американцы помогут изгнать российские войска с территории Украины? Укрепить украинскую оборону и добиться прекращения огня с последующим переходом к переговорам?

И как в этой коалиции позиционировать себя США, Россия сразу же определит, кто главный в этой операции и будет действовать соответственно. Москва сосредоточится на уничтожении военной структуры США, включая космическое командование, систему управления, разведку и средства слежения.

Опять встаёт вопрос целеполагания "коалиции желающих". Америке это нужно по политическим соображениям, или США банально хотят спихнуть часть ответственности и бремени на союзников? Смогут ли американские и союзные войска защитить многочисленные транспортные сети Европы, аэропорты и базы от ударов армии РФ?

В таких операциях крайне важно определиться сразу, до какой степени оправдан риск. Отсутствие ясности в отношении конкретных целей может иметь серьёзные последствия. К тому же Москве проще с управлением — у нее единоначалие. А с союзниками придётся договариваться по любому поводу.

Макгрегор напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг приравнял победу над Украиной к поражению Североатлантического альянса. А разве США не понесут репутационные потери, схлестнувшись с Россией напрямую? Почему, собственно, Украина должна ставить под угрозу безопасность и выживание НАТО?

Не добавляет оптимизма двойственность Вашингтона в вопросе применения ядерного оружия первым. Теперь Байден и Ко готовы применять ядерное оружие не только в ответ на ядерное нападение, но и на неядерные угрозы. Этот подход крайне опасен и губителен для целей США и союзников.

Все военачальники должны быть серьёзными стратегами, остро осознающими сильные и слабые стороны Америки, которые накладывают ограничения на её стратегический выбор. И нужно реально оценивать издержки от эскалации конфликта и ту цену, которую придётся платить американцам и европейцам.

С кем вообще Америка собралась воевать после провалившихся кампаний в Ираке и Афганистане. С Россией? Это и так идея крайне нездоровая, а боевой дух американской армии низок, в армии нехватка людей, и экономика шатается…

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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