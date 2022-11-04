Читатели Spiegel: Зеленский совершает ошибку, убегая от встречи с Путиным на G20

Руководителю Украины Владимиру Зеленскому не хватит мужества для встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Такое мнение выразили читатели Spiegel.

По словам пользователей немецкого издания, в рамках саммита украинский президент мог бы провести переговоры с Путиным. Они добавили, что к этой беседе также следует привлечь главу США Джо Байдена.

Как пояснили подписчики журнала, беседа лидеров России, США и Украины способна привести к урегулированию конфликтной ситуации и спасению жизней мирных граждан.

"Зеленский совершает ошибку, отказываясь от встречи с Путиным", — написал один из комментаторов.

С его позицией согласились и другие пользователи. Немцы считают, что Зеленский боится встречаться с руководителем РФ в очном формате, ведь он не знает, как ему оправдаться за все оскорбительные высказывания.

Кроме того, ещё один читатель порекомендовал президенту Украины бороться с манией величия. Житель ФРГ подчеркнул: конфликт должен завершиться за столом переговоров, а не на фронте.