Руководителю Украины Владимиру Зеленскому не хватит мужества для встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Такое мнение выразили читатели Spiegel.
По словам пользователей немецкого издания, в рамках саммита украинский президент мог бы провести переговоры с Путиным. Они добавили, что к этой беседе также следует привлечь главу США Джо Байдена.
Как пояснили подписчики журнала, беседа лидеров России, США и Украины способна привести к урегулированию конфликтной ситуации и спасению жизней мирных граждан.
"Зеленский совершает ошибку, отказываясь от встречи с Путиным", — написал один из комментаторов.
С его позицией согласились и другие пользователи. Немцы считают, что Зеленский боится встречаться с руководителем РФ в очном формате, ведь он не знает, как ему оправдаться за все оскорбительные высказывания.
Кроме того, ещё один читатель порекомендовал президенту Украины бороться с манией величия. Житель ФРГ подчеркнул: конфликт должен завершиться за столом переговоров, а не на фронте.
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