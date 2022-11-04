В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской народной республики, и Олафа Шольца, канцлера ФРГ, сообщает издание "Синьхуа". При встрече лидер КНР не пожал руку своему коллеге.
Олаф Шольц прибыл в Китай с однодневным визитом. Встреча двух лидеров прошла с ограничениями в связи с новой вспышкой коронавируса в Китае. Из-за жёстких ограничительных мер Си Цзиньпин при встрече не пожал Шольцу руку, однако встречал коллегу лидер КНР без защитной маски.
По данным СМИ, в рамках встречи главы двух стран должны проработать вопросы о сотрудничестве во "времена изменений и потрясений", чтобы сохранить мир.
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