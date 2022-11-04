Си Цзиньпин при встрече с Шольцом не пожал ему руку

В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской народной республики, и Олафа Шольца, канцлера ФРГ, сообщает издание "Синьхуа". При встрече лидер КНР не пожал руку своему коллеге.

Олаф Шольц прибыл в Китай с однодневным визитом. Встреча двух лидеров прошла с ограничениями в связи с новой вспышкой коронавируса в Китае. Из-за жёстких ограничительных мер Си Цзиньпин при встрече не пожал Шольцу руку, однако встречал коллегу лидер КНР без защитной маски.

По данным СМИ, в рамках встречи главы двух стран должны проработать вопросы о сотрудничестве во "времена изменений и потрясений", чтобы сохранить мир.