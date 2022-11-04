Главком ВСУ Валерий Залужный очень обиделся на взлом своего аккаунта в социальных сетях и пообещал за это "убить всех русских".
По его словам, взлом аккаунта в Instagram* связан с якобы "неудачами" России на фронте.
"У циничных зверей нет моральных ограничений! Будучи бессильны против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям. Проще всего взломать мой личный инстаграм*, не связанный с профессиональной деятельностью, где только детские и семейные фото", — заявил украинский главком.
При этом он уточнил, что за такие действия нужно "орков уничтожать".
Ранее Pravda.Ru писала о том, что аккаунт Залужного взломал хакер под псевдонимом "Джокер", переехавший жить в ДНР. Он поставил на аватарку главкома ВСУ фото российского президента Владимира Путина верхом на медведе.
Instagram (Facebook) — *продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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