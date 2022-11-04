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ЦАХАЛ: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Мир

В ночь на 4 ноября армия Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла территорию сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. По объектам было нанесено несколько авиаударов.

Атака была совершена на подземный объект, который по утверждению Израиля Палестина использует для разработки нового вооружения и его изготовления.

ЦАХАЛ сообщает, что авиаудары стали ответной мерой на ракетные обстрелы территории Израиля со стороны сектора Газа накануне вечером. В вечерних обстрелах Тель-Авив обвинил ХАМАС, контролирующий Сектор с 2007 года.

Как сообщает агентство Safa, ведущая свою работу в Газе, Израиль нанес удары по двум точкам сопротивления. После атаки в лагере беженцев Магази была прервана подача электроэнергии.

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Любовь Степушова
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