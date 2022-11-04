В ночь на 4 ноября армия Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла территорию сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. По объектам было нанесено несколько авиаударов.
Атака была совершена на подземный объект, который по утверждению Израиля Палестина использует для разработки нового вооружения и его изготовления.
ЦАХАЛ сообщает, что авиаудары стали ответной мерой на ракетные обстрелы территории Израиля со стороны сектора Газа накануне вечером. В вечерних обстрелах Тель-Авив обвинил ХАМАС, контролирующий Сектор с 2007 года.
Как сообщает агентство Safa, ведущая свою работу в Газе, Израиль нанес удары по двум точкам сопротивления. После атаки в лагере беженцев Магази была прервана подача электроэнергии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".