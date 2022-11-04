Bloomberg: Путин на G20 нанесёт сокрушительный удар по США и расколет Европу

Визит Владимира Путина на саммит "большой двадцатки" в Индонезию станет сокрушительным ударом по внешней политике Соединённых Штатов, уверены американские эксперты.

Вашингтон проигрывает новую холодную войну: европейские союзники отворачиваются от США и ищут контакты с Китаем и Россией. Тяжелейший энергетический и экономический кризисы заставляет лидеров ЕС идти против желаний Белого дома.

"Раскол между США и большей частью мира станет еще более очевидным в конце этого месяца. Индонезия надеется принять Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 на Бали", — напомнили авторы американского издания Bloomberg.

Визит "главных врагов Америки" в Индонезию станет сокрушительным ударом по Джо Байдену, отмечается в материале. Глава Белого дома станет "одиноким воином", так как "Европа не отвернется от Азии, несмотря на то, что Азия поддерживает Россию". "Императивы безопасности" президента США вредят бизнесу и экономическим интересам ЕС, потому европейские страны не будут действовать себе ущерб.