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Депутат ГД Шеремет: Зеленский боится личной встречи с президентом РФ Путиным

Мир

Украинский президент Владимир Зеленский отказывается от участия в работе саммита "Большой двадцатки", так как боится лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Депутат ГД Шеремет: Зеленский боится личной встречи с президентом РФ Путиным

В интервью РИА Новости он отметил, что глава Украины "струсил". По его словам, в своих видеообращениях Зеленский пытается демонстрировать храбрость. Когда ситуация доходит до организации личных бесед, то он "даёт заднюю", указал парламентарий.

"Причина такого поведения очевидна: он боится встречи с нашим президентом", — убеждён Шеремет.

Как пояснил депутат, Зеленскому остаётся только оправдываться за разграбление своего государства и следование западным геополитическим интересам. Он порекомендовал руководителю Украины всё-таки посетить саммит G20, ведь это мероприятие не обойдётся без "настоящих хозяев" киевского режима — Вашингтона и Лондона.

Ранее Зеленский сообщил, что проигнорирует саммит "Большой двадцатки", если там будет присутствовать президент РФ Путин.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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