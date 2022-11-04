США профинансируют партнёров для борьбы со "злонамеренным влиянием" РФ

США намерены выделить грант в размере более $3 млн на "выстраивание партнёрского потенциала для борьбы со злонамеренным влиянием России".

Согласно информации, речь идёт о якобы действиях Москвы, связанных с "использованием" химических и биологических агентов".

"Управление совместного сокращения угроз при бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США будет выстраивать потенциал правительств стран-партнёров для выявления случаев использования Россией ХБР-веществ и реагирования на них", — цитирует выдержку из документа RT.

Так, грант распространяется на следующие страны:

Азербайджан,

Молдавия,

Узбекистан,

Словакия,

Украина,

Грузия,

Латвия,

Чехия,

Казахстан,

Турция,

Таджикистан.