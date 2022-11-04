США намерены выделить грант в размере более $3 млн на "выстраивание партнёрского потенциала для борьбы со злонамеренным влиянием России".
Согласно информации, речь идёт о якобы действиях Москвы, связанных с "использованием" химических и биологических агентов".
"Управление совместного сокращения угроз при бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США будет выстраивать потенциал правительств стран-партнёров для выявления случаев использования Россией ХБР-веществ и реагирования на них", — цитирует выдержку из документа RT.
Так, грант распространяется на следующие страны:
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