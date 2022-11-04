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Триумфальное возвращение: на выборах в Израиле победил Биньямин Нетаньяху

Мир

Биньямин Нетаньяху опять станет премьер-министром Израиля. Он победил на выборах. 

Триумфальное возвращение: на выборах в Израиле победил Биньямин Нетаньяху

Об этом сообщает центризбирком страны, опубликовавший предварительные результаты подсчёта голосов:

  • коалиция Нетаньяху получила 64 из 120 мест в Кнессете, в то время как у партии Лапида только 51.

Официально утвержденные результаты будут опубликованы на следующей неделе.

"Государство Израиль выше любых политических соображений, — заявил Яир Лапид. — Я желаю Нетаньяху удачи ради народа Израиля и государства Израиль. Администрации поручено подготовиться к упорядоченной передаче власти".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Нетаньяху — самый "долгоиграющий" премьер-министр Израиля, который находится у власти более 15 лет.

На короткий срок противникам — экс-помощнику Нетаньяху Нафтали Беннету и лидеру партии "Еш-Атид" Яиру Лапиду — в мае 2021 года объединёнными усилиями удалось сформировать незначительное большинство в парламенте.

Прошедшие во вторник выборы стали пятыми в Израиле за четыре года из-за неоднократных тупиковых ситуаций в Кнессете.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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