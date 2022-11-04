Биньямин Нетаньяху опять станет премьер-министром Израиля. Он победил на выборах.
Об этом сообщает центризбирком страны, опубликовавший предварительные результаты подсчёта голосов:
Официально утвержденные результаты будут опубликованы на следующей неделе.
"Государство Израиль выше любых политических соображений, — заявил Яир Лапид. — Я желаю Нетаньяху удачи ради народа Израиля и государства Израиль. Администрации поручено подготовиться к упорядоченной передаче власти".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Нетаньяху — самый "долгоиграющий" премьер-министр Израиля, который находится у власти более 15 лет.
На короткий срок противникам — экс-помощнику Нетаньяху Нафтали Беннету и лидеру партии "Еш-Атид" Яиру Лапиду — в мае 2021 года объединёнными усилиями удалось сформировать незначительное большинство в парламенте.
Прошедшие во вторник выборы стали пятыми в Израиле за четыре года из-за неоднократных тупиковых ситуаций в Кнессете.
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