NYT: украинские беженцы спровоцировали конфликт в Европе

Украинские беженцы получили гораздо больше преференций в европейских странах, чем мигранты из других стран, где также идут военные конфликты, заявили американские аналитики. По их мнению, такая ситуация спровоцировала конфликт в ЕС.

С началом украинского конфликта, европейцы принялись "обхаживать" украинцев, забыв о других мигрантах.

"Они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приёма", — пишет The New York Times.

По мнению авторов, такое разделение между беженцами рано или поздно перейдёт из вялотекущего конфликта в острую фазу.