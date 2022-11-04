Глава Банка Англии Бейли: из-за Трасс от обвала финансового рынка отделяли часы

Великобританию от обвала на финансовых рынках отделяли часы из-за некомпетентных решений экс-премьер-министра Лиз Трасс, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

По его словам, тревожные сообщения о состоянии экономики "посыпались" на финансистов, когда страна была на пороге экономического краха.

"В тот момент, когда мы вмешались, я могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынков, что речь шла о нескольких часах", — пояснил Бейли на брифинге.

Он подчеркнул, что специалистам пришлось оперативно вмешиваться в ситуацию, чтобы сдержать обвал финансовых институтов.