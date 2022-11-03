Российский посол в Британии Андрей Келин сообщил, что РФ не собирается применять ядерное оружие на Украине, и не планирует отказываться от этого принципа.
"Ядерная война не может быть выиграна, и она никогда не должна вестись. И мы твердо придерживаемся этого принципа", — сказал Келин в эфире телеканала Sky News.
Посол заверил, что все слухи и домыслы о возможности применения ядерного оружия Россией в рамках спецоперации являются спекуляцией. Мировое сообщество может не сомневаться в том, что Россия тверда в своих принципах по этому вопросу, добавил он.
"У мира есть все гарантии, что Россия не собирается применять (тактическое) ядерное оружие в (украинском) конфликте", — подчеркнул Келин.
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