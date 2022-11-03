Посол РФ в Лондоне Келин: Россия не будет применять ядерное оружие на Украине

Российский посол в Британии Андрей Келин сообщил, что РФ не собирается применять ядерное оружие на Украине, и не планирует отказываться от этого принципа.

"Ядерная война не может быть выиграна, и она никогда не должна вестись. И мы твердо придерживаемся этого принципа", — сказал Келин в эфире телеканала Sky News.

Посол заверил, что все слухи и домыслы о возможности применения ядерного оружия Россией в рамках спецоперации являются спекуляцией. Мировое сообщество может не сомневаться в том, что Россия тверда в своих принципах по этому вопросу, добавил он.

"У мира есть все гарантии, что Россия не собирается применять (тактическое) ядерное оружие в (украинском) конфликте", — подчеркнул Келин.