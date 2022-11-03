Пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщает, что союзные силы уничтожили ДОТа и САУ противника с помощью управляемых снарядов "Краснополь".
В пресс-службе НМ ДНР заявили, что артиллерия продолжает успешно применять 152-мм управляемые снаряды "Краснополь" для поражения целей ВСУ.
"Благодаря применению высокоточного оружия удалось прямыми попаданиями уничтожить долговременную огневую точку и самоходную артиллерийскую установку противника", — сообщает пресс-служба.
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