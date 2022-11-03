The Times: Три человека убедили Путина убедили начать СВО на Украине

Автор The Times заявил, что Владимира Путина убедили начать СВО на Украине три человека.

По нению американского журналиста, на решение Путина начать спецоперацию на Украине повлияли три человека, а не минобороны РФ. Ссылаясь на источник в правительстве РФ, журналист The Times перечислил их имена. Ими оказались Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ, Александр Бортников — директор Федеральной службы безопасности РФ и миллиардер Юрий Ковальчук. Последний является фигурантом санкционных списков ЕС, США, ряда других стран.

Автор считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу лишь исполнял уже принятое решение главнокомандующего. Начало СВО стало для многих министров неожиданностью. Они не были оповещены о подготовки кампании, считает американский журналист.