Кличко объяснил, что спасать киевлян от холода будут с помощью тепловых пушек

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о создании в столице Украины теплопунктов с запасами топлива и еды с обогревом тепловыми пушками.

Кличко заверил, что в Киеве готовы обогревать каждого жителя в теплопунктах, которые разместят в детских садах и школах.

"Уже закуплено большое количество электрогенераторов, произведены запасы топлива, еды. Сейчас мы дополнительно везём в Киев тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы", — рассказал глава Киева.

Ранее Кличко объяснил, что в Киеве вместо троллейбусов запустят автобусы для экономии электроэнергии.