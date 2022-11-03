Согласно заявлению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), никаких признаков ведения Украиной нелегальной ядерной деятельности экспертами организации обнаружено не было.
"Инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки в трех местах Украины по запросу правительства страны. Признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов не обнаружено", — сообщается в Twitter*-аккаунте агентства.
Ранее власти РФ предупредили международное сообщество, что, согласно имеющимся разведданным, Украина может готовить и собираться применить "грязную бомбу". После сигналов России глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил представителей МАГАТЭ и ООН провести проверку информации о "грязной бомбе". Украина направила в МАГАТЭ запрос, по которому эксперты агентства нанесли визит на несколько украинских ядерных объектов.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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