МАГАТЭ на обнаружило у Украины признаков подготовки "грязной бомбы"

Согласно заявлению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), никаких признаков ведения Украиной нелегальной ядерной деятельности экспертами организации обнаружено не было.

"Инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки в трех местах Украины по запросу правительства страны. Признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов не обнаружено", — сообщается в Twitter*-аккаунте агентства.

Ранее власти РФ предупредили международное сообщество, что, согласно имеющимся разведданным, Украина может готовить и собираться применить "грязную бомбу". После сигналов России глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил представителей МАГАТЭ и ООН провести проверку информации о "грязной бомбе". Украина направила в МАГАТЭ запрос, по которому эксперты агентства нанесли визит на несколько украинских ядерных объектов.

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