Аваков признался пранкерам, что Украину ждёт тяжёлая зима

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался пранкерам, что Украину ждёт тяжёлая зима.

Пранкеры Вован и Лексус позвонили Авакову и представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Во время звонка экс-министру задали вопрос про отопительный сезон и проблемы с электричеством. Аваков не стал скрывать, что ситуация, по его мнению, сейчас очень сложная. Он отметил, что независимо от военных действий Украину ждёт тяжёлая зима.

"Проблема будет чисто в физических процессах по отоплению, по электричеству и так далее", — сказал Аваков Пранкерам.

Помимо проблем с отоплением, Аваков рассказал и про другие трудности в Киеве. Одной из них он назвал коррупцию.