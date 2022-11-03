Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался пранкерам, что Украину ждёт тяжёлая зима.
Пранкеры Вован и Лексус позвонили Авакову и представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Во время звонка экс-министру задали вопрос про отопительный сезон и проблемы с электричеством. Аваков не стал скрывать, что ситуация, по его мнению, сейчас очень сложная. Он отметил, что независимо от военных действий Украину ждёт тяжёлая зима.
"Проблема будет чисто в физических процессах по отоплению, по электричеству и так далее", — сказал Аваков Пранкерам.
Помимо проблем с отоплением, Аваков рассказал и про другие трудности в Киеве. Одной из них он назвал коррупцию.
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