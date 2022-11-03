Американские предприниматели не поддерживают политику меркантилизма президента США Джо Байдена, так как она противоречит их интересам. Такое мнение высказал обозреватель Джеффри Аронсон в статье для издания National Interest.
Созданная ранее система международной торговли, основанная на идее "что хорошо для General Motors, хорошо для Америки", обеспечивала прочный фундамент для экономического и военного превосходства США на протяжении целого поколения, отметил журналист.
Однако сейчас взгляды политиков поменялись, и это "глупая затея", добавил он.
"Администрация Байдена теперь утверждает, что-то, что хорошо для Вашингтона, не обязательно хорошо для таких компаний, как Ford, Mercedes и McDonald's, которые теперь сворачивают свою деятельность в России", — отметил автор публикации.
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