Глава Сербии Вучич: зима в Европе будет "адски тяжёлой"

Сербский лидер Александр Вучич предупредил, что зима в Европе окажется "адски тяжёлой". Причиной послужит энергетический кризис, подчеркнул президент.

"Цены на газ будут ежедневно подниматься на 50%", — заявил руководитель республики во время пресс-конференции.

Также он отметил, что западные чиновники начнут тратить резервное голубое топливо. При этом политики не станут пополнять газохранилища и столкнутся с взрывным ростом цен на ресурсы и электроэнергию, добавил глава страны.

Ранее лидер Молдавии Майя Санду сообщила, что жители страны могут остаться без света и газа.