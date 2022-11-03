Сербский лидер Александр Вучич предупредил, что зима в Европе окажется "адски тяжёлой". Причиной послужит энергетический кризис, подчеркнул президент.
"Цены на газ будут ежедневно подниматься на 50%", — заявил руководитель республики во время пресс-конференции.
Также он отметил, что западные чиновники начнут тратить резервное голубое топливо. При этом политики не станут пополнять газохранилища и столкнутся с взрывным ростом цен на ресурсы и электроэнергию, добавил глава страны.
Ранее лидер Молдавии Майя Санду сообщила, что жители страны могут остаться без света и газа.
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