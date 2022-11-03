Политолог Михайленко посчитал слова Кулебы насчёт "людей доброй воли" примитивом

Политолог Александр Михайленко в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщившего, что террористическая атака на российские корабли в Чёрном море в акватории Севастополя была организована "людьми доброй воли".

Михайленко отметил, что Кулеба, вероятно, имел в виду, что за атакой стоит не какая-то террористическая организация, а просто кто-то, выступающий против "российской агрессии" и желающий "наказать Россию".

"Это значит, что он имеет в виду, видимо, что это не просто не какая-то там террористическая организация или еще что-то, а просто из соображений, что они так понимают, что Россия — это агрессор и прочее, и они без указания со стороны Украины хотят наказать Россию, в том числе и такими способами", — сказал политолог.

При этом эксперт счёл подобное объяснение Кулебы "примитивным" и даже смешным, напомнив, что для подобной диверсии нужны большие деньuи и военные возможности, которых нет у какой-нибудь проукраински настроенной "бабушки, которая думает, что надо Россию наказать".

Ранее Кулеба сообщил, что за атаками на российские суда в Чёрном море, совершённой при помощи морских беспилотников, стоят некие "люди доброй воли".