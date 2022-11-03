В Киеве заявили о поиске альтернативы системе спутниковой связи Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что Киев хочет найти новых партнёров, которые будут предоставлять интернет Вооружённым силам страны, сообщает Reuters.

При этом министр отметил, что Украина доверяет американскому бизнесмену Илону Маску, который владеет системой спутниковой связи Starlink.

Ранее Фёдоров подчеркнул, что Маск заверил его в продолжении обеспечения доступа Украины к Starlink.

Ранее украинский оппозиционный политик Илья Кива сказал, что если Маск прекратит обслуживать свою спутниковую систему связи на Украине, то это приведёт к катастрофе для ВСУ. По словам военного эксперта Юрия Кнутова заявил, без Starlink ВВС Украины несколько раз бомбили свои позиции.