По мнению Светланы Тихановской, сегодня Киев не стремится поддерживать общение с центрами белорусской оппозиции из-за страха спровоцировать Лукашенко на "опрометчивые шаги". Об этом бывший кандидат в президенты Республики Беларусь рассказала в интервью украинскому изданию "Украинская правда".
"Я очень надеюсь, что украинцы, которые так восхваляли Лукашенко все эти годы, потому что не понимали, что происходит, уже никогда не вернутся к нарративу "в Белоруссии улицы чистые и молоко вкусное”, — заявила Тихановская.
Тихановская не скрывает своего разочарования в украинской власти, которая отказывается активно сотрудничать с белорусской оппозицией. По её словам, такое поведение киевского режима говорит о том, что Украина готова сотрудничать с Лукашенко.
При этом Светлана Тихоновская продолжает называть действующего президента Белоруссии "агрессором".
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