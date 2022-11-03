Тихановская: я разочарована в действиях властей Киева

По мнению Светланы Тихановской, сегодня Киев не стремится поддерживать общение с центрами белорусской оппозиции из-за страха спровоцировать Лукашенко на "опрометчивые шаги". Об этом бывший кандидат в президенты Республики Беларусь рассказала в интервью украинскому изданию "Украинская правда".

"Я очень надеюсь, что украинцы, которые так восхваляли Лукашенко все эти годы, потому что не понимали, что происходит, уже никогда не вернутся к нарративу "в Белоруссии улицы чистые и молоко вкусное”, — заявила Тихановская.

Тихановская не скрывает своего разочарования в украинской власти, которая отказывается активно сотрудничать с белорусской оппозицией. По её словам, такое поведение киевского режима говорит о том, что Украина готова сотрудничать с Лукашенко.

При этом Светлана Тихоновская продолжает называть действующего президента Белоруссии "агрессором".