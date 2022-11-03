Пользователи Twitter* раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебы после слов о переговорах с Турцией.
После телефонной беседы с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Кулеба заявил, что стороны обсуждали "дальнейшие шаги по обеспечению функционирования зернового коридора".
В комментариях к соответствующему посту Кулебы в Twitter* пользователи назвали главу МИД Турции "марионеткой".
Юзер Number17 задался вопросом, почему Кулеба не упомянул, что Украина использовала зерновой коридор для нападения на Черноморский флот.
"Попрошайка", — так назвал украинского министра комментатор с ником Tim.
Ранее Кулеба заявил, что атаку на корабли Черноморского флота РФ совершили "люди доброй воли".
* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.