Пользователи Сети назвали Кулебу "попрошайкой" и "марионеткой"

Пользователи Twitter* раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебы после слов о переговорах с Турцией.

После телефонной беседы с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Кулеба заявил, что стороны обсуждали "дальнейшие шаги по обеспечению функционирования зернового коридора".

В комментариях к соответствующему посту Кулебы в Twitter* пользователи назвали главу МИД Турции "марионеткой".

Юзер Number17 задался вопросом, почему Кулеба не упомянул, что Украина использовала зерновой коридор для нападения на Черноморский флот.

"Попрошайка", — так назвал украинского министра комментатор с ником Tim.

Ранее Кулеба заявил, что атаку на корабли Черноморского флота РФ совершили "люди доброй воли".

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