Елена Зеленская надеется, что Маск выпустил пост про Украину по ошибке

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена выразила надежду, что пост миллиардера Илона Маска относительно решения конфликта на Украине был ошибочным и случайным.

Елена Зеленская признала, что Маск является умным человеком, но заметила, что даже мудрейшие люди иногда делают ошибки, и это, по её мнению, как раз тот самый случай.

"Конечно, вы знаете, что он (Маск — Прим. ред.) поддерживал Украину с самого первого дня, и поэтому украинцы им очень восхищались. Поэтому мы так остро восприняли этот твит. Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка", — заявила Зеленская в интервью британской газете Guardian.

Зеленская завершила своё высказывание про Маска выражением благодарности за спутниковую сеть Starlink, которая продолжает функционировать на Украине.

В октябре Маск опубликовал в Twitter* пост, в котором призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что Киев всё равно проиграет России, если дойдёт до полномасштабного противостояния. Для решения ситуации Маск предложил провести ещё один референдум в Донбассе в присутствии наблюдателей ООН, окончательно признать Крым российской территорией и объявить о нейтральном статусе Украины.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года