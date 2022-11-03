Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена выразила надежду, что пост миллиардера Илона Маска относительно решения конфликта на Украине был ошибочным и случайным.
Елена Зеленская признала, что Маск является умным человеком, но заметила, что даже мудрейшие люди иногда делают ошибки, и это, по её мнению, как раз тот самый случай.
"Конечно, вы знаете, что он (Маск — Прим. ред.) поддерживал Украину с самого первого дня, и поэтому украинцы им очень восхищались. Поэтому мы так остро восприняли этот твит. Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка", — заявила Зеленская в интервью британской газете Guardian.
Зеленская завершила своё высказывание про Маска выражением благодарности за спутниковую сеть Starlink, которая продолжает функционировать на Украине.
В октябре Маск опубликовал в Twitter* пост, в котором призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что Киев всё равно проиграет России, если дойдёт до полномасштабного противостояния. Для решения ситуации Маск предложил провести ещё один референдум в Донбассе в присутствии наблюдателей ООН, окончательно признать Крым российской территорией и объявить о нейтральном статусе Украины.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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