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Spiegel: 40% немцев понимают причины начала спецоперации на Украине

Мир

Всё больше жителей Германии поддерживают российское видение ситуации на Украине, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на исследование Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas).

Результаты соцопроса показали, что 40% немцев согласны с тем, что Россия начала спецоперацию в ответ на провокации со стороны Североатлантического альянса. В апреле так считали 29%.

В два раза выросло число респондентов, которые считают, что необходимо сменить нацистский киевский режим.

Каждый второй опрошенный выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин противостоит глобальной элите, которая обостряет украинский конфликт.

Кроме того, 20% немцев убеждены, что Украина не может выставлять РФ территориальные претензии.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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