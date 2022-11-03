Депутат Бундестага призвал отказаться от поставок оружия на Украину

Штефан Койтер, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" раскритиковал работу действующего правительства за поддержку украинской армии. В своём официальном аккаунте в социальной сети Койтер утверждает, что помощь ВСУ происходит в ущерб гражданам Германии.

По словам депутата, только на системы ПВО для Украины Германия выделяет более 500 млн евро. Койтер назвал такую трату денег немецкого налогоплательщика "полной чушью" и призвал остановить поставку вооружения киевскому режиму.

Политик отмечает, что реальное положение дел на Украине совсем не такое, как его преподносит немецкая пропаганда. Кройтер опровергает заявления западных СМИ о том, что Украина уже стоит на пути к победе.

На самом деле русские уже уничтожили всю противовоздушную оборону Украины, сбили все боевые самолёты, а Украина практически лежит на земле и выживает в военном отношении только благодаря помощи Запада.

Койтер подчеркнул, что на немедленной помощи Украине от Европейского союза настаивают США, так как в конечном итоге финансовые средства попадут именно в американский бюджет.

По мнению политика в стране необходимо провести референдум, который покажет, готовы ли граждане Германии и дальше платить налоги, которые идут на поставку оружия.