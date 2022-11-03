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Депутат Бундестага призвал отказаться от поставок оружия на Украину

Мир

Штефан Койтер, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" раскритиковал работу действующего правительства за поддержку украинской армии. В своём официальном аккаунте в социальной сети Койтер утверждает, что помощь ВСУ происходит в ущерб гражданам Германии.

Депутат Бундестага призвал отказаться от поставок оружия на Украину

По словам депутата, только на системы ПВО для Украины Германия выделяет более 500 млн евро. Койтер назвал такую трату денег немецкого налогоплательщика "полной чушью" и призвал остановить поставку вооружения киевскому режиму.

Политик отмечает, что реальное положение дел на Украине совсем не такое, как его преподносит немецкая пропаганда. Кройтер опровергает заявления западных СМИ о том, что Украина уже стоит на пути к победе.

На самом деле русские уже уничтожили всю противовоздушную оборону Украины, сбили все боевые самолёты, а Украина практически лежит на земле и выживает в военном отношении только благодаря помощи Запада.

Койтер подчеркнул, что на немедленной помощи Украине от Европейского союза настаивают США, так как в конечном итоге финансовые средства попадут именно в американский бюджет.

По мнению политика в стране необходимо провести референдум, который покажет, готовы ли граждане Германии и дальше платить налоги, которые идут на поставку оружия.

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Любовь Степушова
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