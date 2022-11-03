Пушков приветствовал заявление МИД РФ о предотвращении ядерного конфликта

По словам сенатора Алексея Пушкова, от ядерной риторики, которая активно муссируется Западом в последнее время, нужно уходить.

Таким образом Пушков высказался по поводу заявления о предотвращении ядерной войны, выпущенном МИД РФ. Сенатор уверен, что любые шаги в этом направлении должны восприниматься положительно.

"От ядерной темы, которой уж очень увлеклись в последнее время на Западе, действительно пора уходить. Все шаги в этом направлении следует приветствовать", — заявил Пушков, слова которого приводит "ПолитЭксперт".

Также сенатор напомнил, что Западу следует со всей ответственностью отнестись к информации о возможной разработке Украиной "грязной бомбы", которая обеспечит радиационное заражение на всей территории Европы.

В заявлении, опубликованном МИД РФ 2 ноября, содержится призыв к ядерным державам не допустить ядерного противостояния, и подчёркивается, что Россия считает и всегда считала ядерный конфликт недопустимым ни при каких обстоятельствах.