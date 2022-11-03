Американский полковник выразил сомнение в способности НАТО победить ВС РФ

США и их союзники недооценивают силу российской армии, влезая в конфликт на Украине, сообщает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

По словам автора, США хотят направить против России силы НАТО, состоящие из американских военных. Полковник выразил сомнение, что натовским войскам удастся взять верх над Вооружёнными силами РФ.

"Маловероятно, что традиционное американское оружие сможет одержать верх над военной мощью России. Отсутствие конкретных целей также ставит под сомнение способность НАТО победить российские силы", — пишет Макгрегор.

Он отметил, что российские солдаты мотивированны, поскольку понимают, за что сражаются. При этом военный дух американских солдат чрезвычайно низкий, считает автор.

Если силы НАТО потерпят поражение на Украине, то цена этого проигрыша будет высокой с учётом неудачных спецопераций армии США в Ираке и Афганистане, подчеркнул полковник.