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Полковник США Макгрегор заявил, что НАТО не сможет победить российскую армию

Мир

Американские власти неоднократно указывали, что их военнослужащие не будут вмешиваться в военные действия в СВО. Это связано ещё и с огромной военной мощью России, которую не стоит недооценивать США и их союзникам. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, о чём он заявил в статье The American Conservative.

Полковник США Макгрегор заявил, что НАТО не сможет победить российскую армию

"Белый дом, похоже, рассматривает возможность использования сил НАТО, в основе которых будут американские солдаты, против России", — говорится эксперт.

Однако он сомневается, что традиционное оружие Америки сможет победить военную мощь России. Макгрегор отметил, что, в отличие от США, солдаты РФ понимают цели военных действий, а Москва обладает властью над армией России. Американским генералам не стоит рассчитывать на аналогичную верность своих союзников.

В случае провала сил НАТО на Украине цена неудачи будет слишком высока, считает полковник. Кроме того, Макгрегор раскритиковал ядерную политику США. Эксперт считает, что превентивный удар станет разрушительным как для Белого дома, так и для американских союзников.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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