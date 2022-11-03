Украина получила от Великобритании подводные беспилотники, заявили в МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ объяснило вызов британского посла наличием информации о том, что Великобритания передала Украине подводные беспилотники.

По данным МИД, с помощью британских подводных дронов ВСУ могли совершить теракт в отношении Черноморского флота и гражданских судов в бухте Севастополя.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу Деборе Броннерт по поводу участия Британии в подготовке сотрудников украинских спецслужб.

МИД напомнил, что два года назад Украина и Великобритания договорились расширить программу подготовки украинских военных моряков-водолазов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что атаку на корабли Черноморского флота РФ совершили "люди доброй воли".