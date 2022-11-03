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Протестующие в Молдавии пикетировали здание парламанта

Мир

Протестующие в Кишинёве против роста цен и повышения тарифов на ЖКХ, в том числе на электроэнергию, пикетировали здание парламента. Жители Молдавии вышли с требованием отставки руководства страны, передаёт РИА Новости.

Протестующие в Молдавии пикетировали здание парламанта

Участники протестного движения бросали на дорогу красные гвоздики, имитируя траурную процессию правящей партии "Действие и солидарность". По словам одного из участников митинга Дину Цуркану:

"Этим флешмобом мы символизировали скорый уход в политическое небытие правящей партии "Действие и солидарность", президента Санду и кабмина Натальи Гаврилицы".

Собравшиеся возле здания парламента обвиняют правительство не только в повышении цен, но и в нарушении прав граждан свободно выражать своё мнение. Протестующие критикуют власть за политическое давление на оппозиционные партии. Также жители Молдавии требуют от президента страны начать переговоры с Россией о более низких ценах на поставку газа.

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Любовь Степушова
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