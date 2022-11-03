Bloomberg: Евросоюз планирует отправить Украине 17,5 миллиардов долларов

Американские журналисты заявили, что в ноябре чиновники в Евросоюзе разработают механизм, который позволит передать украинским властям 17,5 миллиардов долларов.

Как подчеркнули в Bloomberg, западные политики намерены утвердить план на следующей неделе. Предположительно, Киев получит первые средства в январе следующего года.

Также в издании напомнили, что члены ЕС ещё в мае обещали отправить Украине три миллиона евро, но пока не сделали это.

Ранее Италия приостановила поставки оружия ВСУ. Как объяснили представители Рима, властям нужно поговорить о военной помощи Киеву с чиновниками в альянсе НАТО.