Американские журналисты заявили, что в ноябре чиновники в Евросоюзе разработают механизм, который позволит передать украинским властям 17,5 миллиардов долларов.
Как подчеркнули в Bloomberg, западные политики намерены утвердить план на следующей неделе. Предположительно, Киев получит первые средства в январе следующего года.
Также в издании напомнили, что члены ЕС ещё в мае обещали отправить Украине три миллиона евро, но пока не сделали это.
Ранее Италия приостановила поставки оружия ВСУ. Как объяснили представители Рима, властям нужно поговорить о военной помощи Киеву с чиновниками в альянсе НАТО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.