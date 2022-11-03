Tagesspiegel: Германия оказалась "у позорного столба" из-за Украины

Негодование союзников вызвали военная помощь Украине со стороны Германии и её шаги по борьбе с кризисом. Об этом пишет немецкий обозреватель Кристоф фон Маршал в статье для издания Der Tagesspiegel.

По его мнению, раздражение было вызвано отказом ФРГ поставлять Киеву основные боевые танки Leopard, которые являются лучшим решением чем американские Abrams или французские Leclerc.

Аналитик предположил, что танки могла бы поставлять коалиция европейских государств, в таком случае Германия не выставила бы себя напоказ в одиночку.

"Почему только Берлин стоит у позорного столба?" — задал вопрос Маршал.

Он отметил также, что министр по европейским делам Польши Конрад Шиманский необычайно жёстко осудил объём немецкой военной помощи Украине.