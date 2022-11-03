Вольфович: Польша угрожает не только Белоруссии, но и всей Восточной Европе

Власти Польши должны осознавать, что исходящая от них агрессия коснётся не только Белоруссии, но и ударит по всей Восточной Европе. Такое мнение высказал госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

"Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только территорию Беларуси, она полыхнет по территории всей Восточной Европы. От этого пострадает мирный народ Польши и других стран, который не простит своим политическим руководителям то, что они сегодня пытаются сделать", — сказал Вольфович по итогам встречи с коллегами по СНГ. Его слова приводит агентство Белта.

Минск обеспокоен военной риторикой Западной Европы, и в особенности, Польши. Вольфович подчеркнул, что милитаризация Польши проводится в ущерб её экономическому развитию и интересам простого польского народа. Также военная риторика Польши ставит под удар Белоруссию потому, что "она ближе всех находится".

Самое плохое в этой ситуации, отметил Вольфович, что польское руководство не желает обсуждать сложившуюся ситуацию, и от этого очень "страшно".

"И руководство данных стран не идет ни на какие контакты и не собирается обсуждать проблемы. Это грустно, страшно и неправильно", — резюмировал Вольфович.