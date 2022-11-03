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Business Insider: Путина поддерживают пять влиятельных фигур Запада

Мир

Пять влиятельных людей на Западе поддерживают президента РФ Владимира Путина, заявил аналитик издания Business Insider Келси Вламис.

Business Insider: Путина поддерживают пять влиятельных фигур Запада

Илон Маск

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск предложил Украине признать Крым, который вошёл в состав России в 2014 году, обеспечить водоснабжение полуострова и сохранить нейтральный статус на мировой арене.

Дональд Трамп

Экс-президент США всегда уважительно относился к Путину, и это отношение сохранилось после начала спецоперации на Украине. В то время, как большинство мировых лидеров критиковали Россию, Трамп назвал обоснование спецоперации "гениальным" и "сообразительным", отмечает автор статьи.

Такер Карлсон

Ведущий телеканала Fox News заявлял, что США вмешались в украинский конфликт не для того, чтобы защитить Украину. По словам Карлсона, демократы "хотят, чтобы вы ненавидели Путина", а цель Североатлантического альянса — "сдержать развитие России".

Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии считает, что в украинском конфликте виноват президент Украины Владимир Зеленский.

Герхард Шрёдер

Бывший канцлер Германии сказал в интервью немецким СМИ, что западные страны должны признать опасения России по поводу расширения НАТО. Также он советовал Украине сохранять нейтралитет и призывал стороны к переговорам и достижению компромисса.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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