По мнению политолога Евгения Сатановского, попытки западных стран помешать России навести порядок на Украине абсолютно бессмысленны, поскольку между народами существует сила единства. Он согласился со словами президента Владимира Путина о том, что на украинской территории идёт ожесточённая гражданская война.
"Те, кто говорит, что мы не имеем права ни на что на этой Украине — идите к чёрту. Это же ещё вчера моя страна", — заявил эксперт.
США и их союзники пересекли истинную красную линию, когда начали возводить проект "другой России" на Украине, указал Сатановский. Более того, именно Запад пытается "вбить идеологический клин" между частями единого народа.
"Этого я точно никогда американцам не прощу. И англичанам, и полякам. Вот это настоящая красная линия. Ребята, вы влезли в наш дом, прямо к нам домой, изгадили, в помойку превратили хорошие комнаты — и чего? Это очень серьёзно", — сказал политолог в эфире "Соловьёв LIVE".
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