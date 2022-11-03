Сатановский заявил, что США нарушили истинную красную линию России на Украине

По мнению политолога Евгения Сатановского, попытки западных стран помешать России навести порядок на Украине абсолютно бессмысленны, поскольку между народами существует сила единства. Он согласился со словами президента Владимира Путина о том, что на украинской территории идёт ожесточённая гражданская война.

"Те, кто говорит, что мы не имеем права ни на что на этой Украине — идите к чёрту. Это же ещё вчера моя страна", — заявил эксперт.

США и их союзники пересекли истинную красную линию, когда начали возводить проект "другой России" на Украине, указал Сатановский. Более того, именно Запад пытается "вбить идеологический клин" между частями единого народа.

"Этого я точно никогда американцам не прощу. И англичанам, и полякам. Вот это настоящая красная линия. Ребята, вы влезли в наш дом, прямо к нам домой, изгадили, в помойку превратили хорошие комнаты — и чего? Это очень серьёзно", — сказал политолог в эфире "Соловьёв LIVE".