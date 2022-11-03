Магомедов: Запад открыто говорит о желании разделить РФ на мелкие государства

Западные политики уже в открытую говорят о необходимости разделить РФ на мелкие государства, взяв за основу национальные признаки. Об этом сообщил замглавы администрации российского президента Магомед Магомедов.

Во время всероссийского форума "Народы России" он отметил, что Москва должна противостоять таким целям Запада. По его словам, многие государства не собираются останавливать жёсткую антироссийскую политику.

"С официальных трибун звучат заявления о необходимости разделения РФ на как можно большее количество мелких государств по национальному признаку", — указал представитель президентской администрации.

Он призвал не допустить таких агрессивных действий со стороны Запада.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главной целью западных стран является уничтожение экономической системы и военного потенциала РФ. Как пояснил министр, США и их союзники пытаются получить выгоду из сложившейся в мире ситуации.