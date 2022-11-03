Кулеба: атаку на корабли Черноморского флота РФ совершили "люди доброй воли"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что террористическую атаку на корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда в акватории Севастополя совершили "люди доброй воли".

В конце октября Вооружённые силы Украины атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые стояли вблизи Севастополя. В Минобороны РФ отметили, что теракт с использованием беспилотников спланировали британские спецслужбы.

Когда испанский журналист спросил у Кулебы, кто причастен к атакам, глава МИД Украины ответил:

"Люди доброй воли".