Exxpress: наёмник из Британии Амин сообщил о тяжёлых ранениях в СВО на Украине

В специальной военной операции на Украине участвует большое количество иностранных наёмников. 7300 добровольцев из разных стран отправились в зону боевых действий для сражения с ВС РФ.

Британский "солдат удачи" Шариф Амин попал под обстрел в ходе СВО и получил тяжёлые ранения. Он выразил желание вернуться домой и забыть о военном конфликте. "Рэмбо", как называли его товарищи, находится в одном из госпиталей Украины.

Он признался, что вместе с другими сослуживцами был вынужден тесниться в окопах и выполнять задачи глубоко за линией фронта.

"Вдруг снаряд попал в то место, где были мы. Мои глаза залило кровью, умирающего товарища как куклу швырнуло прямо на меня, двигаться я больше не мог. Подумал, что сейчас умру", — цитирует слова "Рэмбо" Exxpress.

На данный момент его друзья собирают средства для транспортировки товарища на родину санитарным самолётом.