В специальной военной операции на Украине участвует большое количество иностранных наёмников. 7300 добровольцев из разных стран отправились в зону боевых действий для сражения с ВС РФ.
Британский "солдат удачи" Шариф Амин попал под обстрел в ходе СВО и получил тяжёлые ранения. Он выразил желание вернуться домой и забыть о военном конфликте. "Рэмбо", как называли его товарищи, находится в одном из госпиталей Украины.
Он признался, что вместе с другими сослуживцами был вынужден тесниться в окопах и выполнять задачи глубоко за линией фронта.
"Вдруг снаряд попал в то место, где были мы. Мои глаза залило кровью, умирающего товарища как куклу швырнуло прямо на меня, двигаться я больше не мог. Подумал, что сейчас умру", — цитирует слова "Рэмбо" Exxpress.
На данный момент его друзья собирают средства для транспортировки товарища на родину санитарным самолётом.
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