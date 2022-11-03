Daily Mail: власти Киева планируют вернуть Крым и депортировать 800 000 русских

Владимир Зеленский неоднократно объявлял о том, что "с Крыма всё началось и им закончится". Он утверждал, что на полуострове ждут возвращения украинских властей. Однако продвижение войск ВСУ сопряжено с определёнными рисками. Главная опасность кроется в применением РФ ядерного оружия.

Авторы британского издания Daily Mail пояснили планы украинского лидера относительно полуострова. Они сослались на слова советника Зеленского Тамары Ташевой, которая заявила о проникновении на территорию Крыма 800 000 русских, подлежащих незамедлительной депортации.

Кроме того, Украина хочет пересмотреть все сделки с недвижимостью и судебные решения на полуострове.