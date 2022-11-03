Европейцы призвали Зеленского отдать пост президента Украины Владимиру Путину

Жители европейских стран холодно отреагировали на очередную публикацию президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях, где он рассказывает об новой просьбе помощи у президента Турции Реджепа Эрдогана.

Европейцы отметили, что киевский режим напоминает "бездонную бочку", в которой бесследно исчезают миллиарды долларов. Они посоветовали украинскому президенту перебраться в США и позволить "другим прекратить конфликт и начать мирные переговоры", пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Президент Зеленский, верните в президенты (Украины. — Прим. ред.) Путина. Это хорошо для вашего народа и для вас, а его отсутствие на посту — не лучшее сегодня для мира", — написал комментатор из Франции.