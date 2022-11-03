AT: США придётся капитулировать, они не готовы к большой войне

Америка не готова к долгой войне, но риски такого рода растут буквально каждый день. Эксперты не исключают, что США "придется" применить ядерное оружие, чтобы не увязнуть в военных действиях на десятилетия.

Как сообщает AT Online, о неготовности американцев ввязываться по-настоящему говорит сопротивление Пентагона крайне необходимым изменениям в самой структуре армии и стратегии национальной обороны. Но именно администрация Джо Байдена обязана признать ошибочность своей позиции и сменить курс — иначе Америку ждут большие проблемы в смысле военной конфронтации.

Не так давно Пентагон опубликовал Стратегию национальной обороны, споры по статьям которой обещают быть жаркими.

Конгресс и морская пехота хотят сохранить в составе флота крупные надводные боевые корабли (крейсеры класса "Тикондерога") вместе со всеми экспедиционными морскими базами, рядом малых надводных боевых кораблей и еще несколькими десантными. Цель — "проецировать силу" везде, от Тихого и Атлантического океанов до берегов Китая, России и "защиты Европы".

С помощью "экспедиционных плацдармов" морская пехота США планирует выйти на "Первую островную линию" (Алеутские и Японские острова, острова Рюкю, Тайвань, Филиппинские и Большие Зондские острова).

Таже в Пентагоне думают о "Второй островной линии" (Японские острова, включая островную группу Огасавара и архипелаг Кадзан, Марианские острова, включая остров Гуам, острова Яп, острова Палау, остров Хальмахера и Малаккский пролив).

Впрочем, администрации Байдена занимается этим так: Америка обязана обеспечить защиту инфраструктуры, основать "сдерживание стратегических атак", то есть обеспечить недопущение ядерного оружия, а под "сдерживанием агрессии" подразумевается обычное военное сдерживание.

В современной американской стратегии нет ясности, что и когда нужно делать. Предписываются недопущение, нечто под названием "стойкость" и нечто, что можно назвать "наказанием", включая использование тактического ядерного оружия "в случае, если разразится крупная евразийская конфронтация"…