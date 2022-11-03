Байден удивил публику заявлением об электричестве: "Думаете, я шучу?"

Американский президент Джо Байден продолжает удивлять публику своими необычными заявлениями. Практически ни один день не обходится без его новых шуток.

После того, как он признался, что разговаривал с учёным, который умер за несколько лет до его рождения, лидер США порассуждал об электричестве. Он решил объяснить некоторые явления из области физики.

"Гроза с молнией отключает всё электричество в доме и, угадайте что? Вы можете подключить свою машину к дому и заставить её загореться. Вы думаете, я шучу?", — заявил хозяин Белого дома под дружные аплодисменты собравшихся в аудитории.

Ранее Байден, выступая во Флориде, допустил сразу четыре ляпа, которые затмили весь смысл его речи.