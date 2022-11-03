Украина с 2014 года лишилась больше 53 процентов своего населения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, государственный переворот в 2014 году привёл к потере украинского суверенитета. Он отметил, что эта страна превратилась в американскую колонию. Как пояснил политик, на Украине фиксируют тотальную коррупцию и утрату промышленного потенциала. Володин подчеркнул: страну разворовали, а интересы населения перестали играть первостепенное значение для властей.
Он также назвал граждан Украины "расходным материалом" для США и Евросоюза. Спикер ГД уточнил, что противостояние "до последнего украинца" каждый день уносит сотни жизней.
"Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению", — указал Володин.
Кроме того, он добавил, что с 2014 года Украину покинули свыше 10,5 миллиона человек, а 11,2 миллиона жителей Крымского полуострова, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пожелали присоединиться к РФ.
Ранее Володин сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский, приказав провести атаку на Черноморский флот России, показал террористическую сущность киевского режима.
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