Спикер ГД Володин: киевский режим ведёт Украину к полному исчезновению

Украина с 2014 года лишилась больше 53 процентов своего населения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, государственный переворот в 2014 году привёл к потере украинского суверенитета. Он отметил, что эта страна превратилась в американскую колонию. Как пояснил политик, на Украине фиксируют тотальную коррупцию и утрату промышленного потенциала. Володин подчеркнул: страну разворовали, а интересы населения перестали играть первостепенное значение для властей.

Он также назвал граждан Украины "расходным материалом" для США и Евросоюза. Спикер ГД уточнил, что противостояние "до последнего украинца" каждый день уносит сотни жизней.

"Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению", — указал Володин.

Кроме того, он добавил, что с 2014 года Украину покинули свыше 10,5 миллиона человек, а 11,2 миллиона жителей Крымского полуострова, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пожелали присоединиться к РФ.

Ранее Володин сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский, приказав провести атаку на Черноморский флот России, показал террористическую сущность киевского режима.