В ближайшее время украинские войска попытаются атаковать Крымский мост и Черноморский флот в Севастополе. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он убеждён, что мощные удары по важнейшим объектам России могут привести к протестам, в результате которых государство распадётся на "составляющие части".
Свитан подчеркнул, что украинская компания "Укроборонпром" запустила серийное производство беспилотников, дальность которых составляет якобы тысячу километров. Именно с помощью этих дронов Киев может нанести удар по Москве, считает полковник запаса.
"В ближайшее время, я думаю, конец ноября — начало декабря, мы услышим работу уже этих БПЛА с сине-жёлтыми флагами, которые передадут привет московским военным объектам", — заявил он в эфире украинского канала "Утро февраля".
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