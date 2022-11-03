Полковник ВСУ Свитан анонсировал удар боевых дронов по Москве в начале декабря

В ближайшее время украинские войска попытаются атаковать Крымский мост и Черноморский флот в Севастополе. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он убеждён, что мощные удары по важнейшим объектам России могут привести к протестам, в результате которых государство распадётся на "составляющие части".

Свитан подчеркнул, что украинская компания "Укроборонпром" запустила серийное производство беспилотников, дальность которых составляет якобы тысячу километров. Именно с помощью этих дронов Киев может нанести удар по Москве, считает полковник запаса.

"В ближайшее время, я думаю, конец ноября — начало декабря, мы услышим работу уже этих БПЛА с сине-жёлтыми флагами, которые передадут привет московским военным объектам", — заявил он в эфире украинского канала "Утро февраля".