В Польше значительно снизилось число граждан, желающих оказать финансовую помощь Киеву. Об этом пишет издание Onet.
Согласно статистике, обнародованной Национальным банком Украины (НБУ), на счёт, открытый в начале спецоперации для поддержки вооружённых сил Украины (ВСУ), средств сейчас поступает значительно меньше, чем в апреле.
Поляки, которые были в лидерах жертвователей, быстро потеряли энтузиазм, отмечает автор статьи.
НБУ заявил, что статистика вкладов по странам не ведётся, однако банк поделился данными о валютах, в которых осуществлялись переводы. По ним можно в некоторой степени оценить, какие страны поддерживают ВСУ в наибольшей степени.
Из отчёта следует, что больше всего пожертвований в октябре отправлено от украинцев в гривнах (66%), а доля польского злотого составила лишь 6%. В апреле этот показатель был на 2% выше.
Однако переводов в польской валюте всё равно в несколько раз больше, чем в швейцарском франке, заключает издание.
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