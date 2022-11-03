Константинов: в Крыму Зеленского ждёт помещение с питанием и услугами нарколога

Крым подготовил для главы Украины Владимира Зеленского спецпомещение, где его ждёт трёхразовое питание и консультации нарколога. Об этом сообщил руководитель парламента республики Владимир Константинов.

В интервью РИА Новости он напомнил, что украинский президент "засобирался" на полуостров.

"С нетерпением ждём его приезда. Специальным помещением и трёхразовым питанием обеспечим", — сказал политик.

Кроме того, он добавил, что вид на море Зеленскому не понадобится, ведь ему хватит европейской карты на стене, на которой будет изображена Украина без Крыма и выхода к морям. Власти полуострова обеспечат его отоплением, электричеством, водой и услугами нарколога, уточнил Константинов. Он убеждён: украинские чиновники позавидуют Зеленскому.

Политик также отметил, что президенту Украины предстоит взять на себя ответственность за преступления киевского режима. Он сможет избавить граждан своей страны от мучений, если приедет в Крым "прямо сейчас", заключил глава парламента.

Ранее Константинов заявил, что квартира Зеленского, расположенная на полуострове, будет национализирована в ближайшее время.