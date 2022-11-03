Al Binaa: победа России над Западом является вопросом времени

Победа России над Украиной и Североатлантическим альянсом очевидна и является вопросом времени. Об этом заявил ливанский политолог Хасан Мерхей.

Несмотря на попытки западных стран сократить влияние Москвы на мировой арене с начала спецоперации, военная мощь России не позволит это сделать, и стратегия НАТО будет нейтрализована, считает аналитик. По его мнению, тактика ВС РФ на Украине демонстрирует США, что Москва способна противостоять не только киевскому режиму, но и всему коллективному Западу.

"Вашингтон и Брюссель осознают, что дальнейшая поддержка Украины не принесёт им нужных результатов, но зато навлечёт на них гнев "русского медведя", — отметил Мерхей в издании Al Binaa.