Победа России над Украиной и Североатлантическим альянсом очевидна и является вопросом времени. Об этом заявил ливанский политолог Хасан Мерхей.
Несмотря на попытки западных стран сократить влияние Москвы на мировой арене с начала спецоперации, военная мощь России не позволит это сделать, и стратегия НАТО будет нейтрализована, считает аналитик. По его мнению, тактика ВС РФ на Украине демонстрирует США, что Москва способна противостоять не только киевскому режиму, но и всему коллективному Западу.
"Вашингтон и Брюссель осознают, что дальнейшая поддержка Украины не принесёт им нужных результатов, но зато навлечёт на них гнев "русского медведя", — отметил Мерхей в издании Al Binaa.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.