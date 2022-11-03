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Конгрессмен Госар: США и Британия готовы жертвовать жизнями граждан РФ и Украины

Мир

Запад активно "подогревает" украинский конфликт, при этом Вашингтон и Лондон готовы жертвовать жизнями граждан РФ и Украины. Об этом сообщил американский конгрессмен, представитель республиканской партии Пол Госар.

Конгрессмен Госар: США и Британия готовы жертвовать жизнями граждан РФ и Украины

В беседе с РИА Новости он отметил, что какой-либо логики в действиях руководства США и Британии не прослеживается.

"Эти третьи стороны, похоже, вполне готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев", — указал политик.

По его словам, Запад не предпринимал никаких действий, когда кризисная ситуация только начинала нарастать в 2014 году. Он считает, что в тот период можно было спокойно урегулировать пограничные вопросы.

Как пояснил конгрессмен, американский лидер Джо Байден, предоставляя финансовую помощь Киеву, занял "нелогичную позицию". Он заставляет демократов, рассчитывающих на мирное решение проблем, перейти к противостоянию, которое не принесёт выгоду для Вашингтона, заключил республиканец.

Ранее Госар пригласил президента РФ Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского в Аризону на мирные переговоры.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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